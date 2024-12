FH-Geschäftsführer Peter Erlacher (45) bei Unfall verstorben

Wie am Freitag bekannt geworden ist, war Erlacher (45) zusammen mit seiner Familie auf Skiurlaub, als es im Wellnessbereich der Hotelanlage zu dem Unfall kam. Der 45-Jährige war seit 2013 in der Führung der Hochschule tätig. Erlacher werde "eine große Lücke im Bildungswesen und der Stadt hinterlassen", teilte Aufsichtsratsvorsitzender Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) in einer Aussendung mit. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) würdigte den Verstorbenen als "große Persönlichkeit". Erlacher wurde 1979 in Kärnten geboren. Der dreifache Vater blickte auf eine Laufbahn beim Bundesheer als Alpinist, Berufsoffizier und Jurist zurück. Er war Ende August als operativer Geschäftsführer (CEO) der FH Wiener Neustadt bestellt worden.

"Peter Erlacher hat sich im letzten Jahrzehnt unfassbar große Verdienste um den Bildungsstandort Wiener Neustadt im Allgemeinen und die Fachhochschule im Speziellen erworben. Nicht nur, dass er die erste und größte Fachhochschule Österreichs in verschiedensten Führungspositionen maßgeblich geprägt und modernisiert hat, war er es, der den FH-City Campus federführend geplant, organisiert und umgesetzt hat", sagte Schneeberger. "Mit Peter Erlacher hat das Bildungs- und Wissenschaftsland Niederösterreich eine große Persönlichkeit und einen Menschen mit dem Herz am rechten Fleck viel zu früh verloren", so Mikl-Leitner. Zur Sicherstellung der Kontinuität in der FH-Leitung stehen die Prokuristen Axel Schneeberger und Christoph Kuen laut Aussendung von Freitag als Ansprechpartner zur Verfügung.

