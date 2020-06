Video: Akrobatin turnte auf 65 Meter hohem Windrad

Anlässlich des internationalen "Tag des Windes" am Montag ist die Windkraftanlage in Lichtenegg (Bezirk Wiener Neustadt-Land) Schauplatz einer spektakulären sportlichen Darbietung geworden. Millinger vollführte auf den Rotorblättern des Windrades akrobatische Extremleistungen in 65 Metern Höhe, teilte die IG Windkraft in einer Aussendung mit.

Die Akrobatin sei bei dieser auch Handbalancing oder Kontorsion genannten Kunstform stets gesichert gewesen, betonte ein Sprecher des Anlagenbetreibers: "Sie hätte das auch ohne Sicherung gemacht, das war für uns aber keine Option."

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Millinger, die als Teilnehmerin bei der RTL-Castingshow "Das Supertalent" Bekanntheit erlangte, mit derart waghalsiger Artistik auf sich aufmerksam macht: Mit einem Handstand auf dem Gipfelkreuz des Brunnkogels in Ebensee raubte die Salzburgerin ihren Zuschauern der Atem. Auch auf dem Geländer der "Treppe ins Nichts" auf dem Dachstein und dem Wiener DCTower, Österreichs höchsten Gebäude, hielt sie ungesichert das Gleichgewicht.

Das Windrad in Lichtenegg steht Besuchern offen und kann von April bis September jeden Samstag und Sonntag von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr besichtigt werden. Es besitzt direkt unterhalb der Gondel eine geschlossene, rundum vollverglaste Aussichtsplattform, die über 300 Stufen einer Wendeltreppe im Inneren des Turmes zu erreichen ist.