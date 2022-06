Feuerwehreinsatz: Pizza samt Karton im Backrohr

Ein Mann in einer Wohnung in Lustenau hatte gestern gegen 19.45 Uhr bei der Zubereitung vergessen, den Karton zu entfernen. Dieser verschmorte im Backrohr und erzeugte dabei dichten Rauch, so die Mitteilung der Polizei. Die Feuerwehr rückte zu dem vermeintlichen Wohnungsbrand aus, glücklicherweise blieb es aber bei der starken Rauchentwicklung. Man habe die Wohnung lediglich entlüften müssen, hieß es. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.