Feuerwehr musste Einbrecher nach Flucht von Dach holen

Die Männer im Alter von 41 und 43 Jahren sollen mehrere Kellerabteile in einer Mehrparteienhausanlage geknackt und Beute im Wert von etwa 20.000 Euro gemacht haben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag. Abgesehen hatten sie es vorwiegend auf Fahrräder, E-Scooter und Werkzeug.

Großeinsatz im Bezirk Mödling

Bei der Festnahme der Beschuldigten am Sonntag in der Früh standen mehrere Streifen des Bezirkspolizeikommandos Mödlings, die Schnelle Interventionsgruppe (SIG), Kräfte der Polizeidiensthundeinspektion Wiener Neustadt sowie ein Drohnenoperator und ein Hubschrauber der Flugpolizei im Einsatz. Die Männer aus der Slowakei waren über Balkone und in weiterer Folge auf die Dächer der Mehrparteienanlage geflüchtet.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Von Flugpolizei lokalisiert

Der 43-Jährige wurde mithilfe der Flugpolizei lokalisiert und von Einsatzkräften der SIG gefasst. Er hatte sich leicht verletzt und wurde letztlich mit Unterstützung der FF Wiener Neudorf vom Dach des Objekts gebracht und danach vom Rettungsdienst versorgt. Für den 41-Jährigen endete die Flucht in einem Stiegenhaus.

Diebesgut war laut Polizei zum Abtransport bereitgelegt. Das Täterfahrzeug wurde im Bereich der Parkgarage der Wohnhausanlage aufgefunden. Es war mit als gestohlen gemeldeten Kennzeichen ausgestattet. Die teilweise geständigen Slowaken wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.