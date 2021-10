Feuerwehr atmete auf: "Es herrscht Windstille"

Ein Gebirgswaldbrand wie auf dem Schneeberg in Reichenau an der Rax verlangt den Feuerwehrleuten alles ab. So auch in der Nacht auf Freitag, als der Wind, der zum Glück weit nicht so stark wie befürchtet wehte, wieder mehrere Glutnester entfachte.

Löschschläuche können dort oben nicht verlegt werden. So näherten sich die Einsatzkräfte mit 20-Liter-Tanks, die sie wie einen Rucksack trugen, den Erdfeuern. Weil diese auch unterirdisch, an den Wurzeln der Bäume, brennen, mussten die Ehrenamtlichen den Boden mit Schaufeln auch umackern, um die Glut herauszubekommen. Bei dem Einsatz sind inzwischen auch schon vier Helfer verletzt worden.

Rund 200 Feuerwehrleute waren es, die in der Nacht die Stellung hielten. Am Tag waren es wie zuvor 500 Kräfte. Von einer Entspannung der Lage sei weiterhin keine Rede, sagte ein Sprecher der niederösterreichischen Feuerwehr. Denn die Wetterprognosen bleiben ungünstig, weil wieder Wind vorhergesagt wurde. Am Freitagnachmittag herrschte sogar Windstille. "Wenn es so bleibt, haben wir Glück", sagte Einsatzleiter Josef Huber. Regen soll es erst ab Montagabend geben. In der Region ist es seit Wochen sehr trocken. Dort wurde Mitte Oktober sogar noch ein "Sommertag" mit 25 Grad verzeichnet.

Das mehr als ein Quadratmeter große Waldbrandareal grenzt direkt an das Rax-Massiv, wo sich auch die Seilbahn befindet, die weiterhin in Betrieb ist. Die erste Absperrung der Einsatzkräfte steht hinter der Talstation. Gestern stand dort die "Ostflanke" im Fokus der Löschbemühungen. Wie zuvor waren acht Hubschrauber des Heeres und der Polizei im Einsatz, um aus der Luft Wasser abzuwerfen.

Im westlichen Bereich wurden auf der Höllental-Bundesstraße fünf große Tankfahrzeuge aufgestellt, die auf Knopfdruck eine bis zu 60 Meter hohe Wasserwand erzeugen können. Damit sollen Funkenflug und Flammenüberschläge auf die Rax verhindert werden. "Zum Glück haben wir sie noch nicht gebraucht", sagte Franz Resperger vom Landesfeuerwehrverband. "Es ist aber alles in Betrieb, wir sind gerüstet, sollte Wind aufkommen", so der Einsatzleiter.

Waldbrand in der Steiermark

Rechtzeitig löschen konnten die Feuerwehren einen Waldbrand in der Obersteiermark. Dort waren im Bereich der Gösserwand (Bezirk Weiz) etwa 100 Quadratmeter Waldboden, vor allem Totholz, in Brand geraten. Ein Wanderer hatte den Rauch gesehen und die Einsatzkräfte alarmiert.