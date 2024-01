Feuer in Grazer Bar: Fünf Brandopfer noch im Spital

Die Ursache für das Feuer dürfte laut Polizei erst in einigen Tagen feststehen. Eine technische Brandursache konnte noch am Neujahrstag ausgeschlossen werden, im Raum steht eine vorsätzliche Brandstiftung. Sprühkerzen werden als Auslöser in Betracht gezogen, die Ermittlungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen.

Das Obduktionsergebnis der 21-jährigen Niederösterreicherin, die in den Flammen ums Leben gekommen war, lag am Mittwoch vor: Sie starb an einer Rauchgasvergiftung. Fünf Lokalgäste werden nach dem Brand noch im Spital behandelt. Vier davon wurden gestern am LKH-Universitätsklinikum Graz medizinisch versorgt – zwei auf der Intensivstation. Laut einer Sprecherin sei ihr Gesundheitszustand stabil. Zwei weitere Lokalgäste befinden sich nach einer Rauchgasvergiftung auf der Normalstation und dürften das Krankenhaus bald verlassen.

Ein Lokalgast in künstlichem Tiefschlaf

Bei der Angehörigen eines betroffenen Lokalgastes, die aber nicht unmittelbar beim Brand dabei war, sondern aufgrund der Aufregung mit Verdacht auf Herzinfarkt ins Krankenhaus gebracht worden war, konnte indes Entwarnung gegeben werden: Sie hatte keinen Infarkt erlitten. Ein Lokalgast befindet sich noch im LKH Graz II Standort West in Behandlung und liegt dort wegen einer schweren Rauchgasvergiftung im künstlichen Tiefschlaf. Der Zustand sei laut ärztlicher Auskunft aber stabil.

