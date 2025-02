Feuer im Sturm-Trainingszentrum vernichtete Ausrüstung

Sturm Graz spielt am Samstag in leicht geräucherten Dressen.

Im Trainingszentrum in Graz-Messendorf brach in der Nacht auf Samstag ein Feuer aus und richtete viel Schaden an. "Das Zeugwart-Kammerl ist mehr oder weniger ausgebrannt. Trainingssets, Dressen, Schuhe und Regenjacken wurden vernichtet", bestätigte Pressesprecher Stefan Haller der APA. Der Brand dürfte von einem defekten Kühlschrank ausgegangen sein.

Dass das Feuer rechtzeitig gelöscht werden und nicht auf weitere Räumlichkeiten übergreifen konnte, war einem Zufall zu verdanken. "Wir hatten Glück im Unglück, weil trotz später Stunde noch eine Reinigungskraft im Haus war und rechtzeitig die Feuerwehr verständigt hat", berichtete Haller. Zuerst hatte die "Kleine Zeitung" von dem Vorfall berichtet.

"Jetzt stinken die Trikots"

Die Partie beim WAC war nicht gefährdet, da die Spieltagsausrüstung des Double-Siegers bereits in Metallboxen verstaut war. "Die Boxen standen zwar im Feuer, der Inhalt hat es aber überstanden. Allerdings stinken jetzt die Trikots. Wenn man in die Spielerkabine geht, da riecht es massiv nach Rauch. Aber wir können spielen", meinte Haller kurz vor dem Spiel. Der Schaden sei dennoch enorm, es müssten jetzt umfangreich Trainingsausrüstung und Wäsche nachbestellt werden. Je nachdem, wie lange die Lieferung dauere, könnte auch der Trainingsbetrieb kommende Woche beeinflusst sein, so Haller.

