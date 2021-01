Festgenommener entpuppte sich als geflohener Häftling

Am Donnerstagnachmittag hatte die Polizei den Mann gesehen, wie er an einer Tankstelle einen Spielautomaten bediente, was wegen der derzeit geltenden Covid-Maßnahmen nicht erlaubt ist. Als die Beamten ihn zur Rede stellen wollten, rannte er davon, wurde aber nach kurzer Zeit eingeholt. Daraufhin versucht er, sich loszureißen und wehrte sich heftig, wobei vier Beamte leicht verletzt wurden.

Der Mann, der sich als 25-jähriger Afghane ausgab, wurde ins Polizeianhaltezentrum Graz eingeliefert, wo das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz die Ermittlungen übernahm. Am Freitagnachmittag wurde schließlich klar, dass es sich bei dem Festgenommenen um den gesuchten Häftling handelte. Er wird wieder zurück in die Justizanstalt Krems überstellt.

