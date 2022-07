Ferienbeginn in Süddeutschland: Das Hauptstauwochenende rollt an

Auf Österreichs Straßen ist dieses Wochenende viel Geduld gefragt. Mit dem Start der Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg ist der Höhepunkt der Stausaison gekommen. Auch der Rückreiseverkehr werde sich verstärken, sagt Aloisia Gurtner, die Expertin vom ÖAMTC Salzburg. "Wir wollen die Transitreisenden auf den Hauptrouten halten."

Die Tauernautobahn sei heuer wegen mehrerer Baustellen besonders stauanfällig, deshalb sei vor allem die Vorabinformation in Bayern ein bedeutender Faktor. Informierte Reisende würden sich schon im Voraus darauf einstellen und nicht so schnell die Geduld verlieren.

Stauprävention

"Wir werden dieses Wochenende die Baustellenbereiche auf der A10 abfahren", sagt Herbert Thaler, der mit dem Staumotorrad des ÖAMTC unterwegs ist. So könne schnell geholfen werden, wenn es zu kleinen Pannen an Engstellen kommt, die häufig zu Staus führen. Die wichtigsten Autobahnverbindungen in Westösterreich und Bayern werden von einem Flugbeobachter des ADAC überflogen. Seine Beobachtungen fließen in Stauprognosen ein.

Länger gedulden müssen werden sich Autofahrer, die auf dem Weg nach Kroatien sind. Bei der Einreise an den Grenzübergängen von Slowenien nach Kroatien und am Übergang Gruskovje/Macelj ist mit Wartezeiten zu rechnen.

Immerhin: Am Dienstag wurde die neue Brücke, die das kroatische Festland mit der Peljesac-Halbinsel verbindet, für den Verkehr geöffnet. Für alle, die nach Dubrovnik wollen, entfällt also die Grenzkontrolle, da die Reise durch Bosnien-Herzegowina nicht mehr nötig ist. Das bringt eine Zeitersparnis von zwei Stunden.

Neben Urlaubsreisenden bringt auch der Grand Prix von Ungarn, der dieses Wochenende stattfindet, ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Vor allem Sonntagabend bei der Rückreise müssen sich Autofahrer gedulden: Beim Grenzübergang Nickelsdorf und im Baustellenbereich Fischamend und Bruck an der Leitha kann es zu Staus kommen. Der ÖAMTC rät, die elektronische Mautvignette schon vorab online zu kaufen, um Grenzwartezeiten zu vermeiden.

Wegen einer Baustelle kann es auch auf der A7 im Bereich Suben zu Verzögerungen kommen.