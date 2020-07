Felssturz in Tirol forderte ein Todesopfer

Die Bergsteiger befanden sich nach Angaben der Polizei gegen 13.05 Uhr in einer Viererseilschaft beim Abstieg vom Schrankogel (3497 m) in etwa 3000 Metern Seehöhe, als das Unglück passierte. Zwei Personen wurden leicht verletzt, eine Person wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus nach Zams geflogen. Der Einsatz war am Samstagnachmittag noch im Gange.

Weitere Informationen folgen.

