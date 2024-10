Felssturz in der Wachau: B33 könnte früher freigegeben werden

"Wir tun alles, um so schnell als möglich voranzukommen und die Verkehrsfreigabe vorzuziehen", betonte Landesvize Udo Landbauer (FPÖ) am Dienstag in einer Aussendung. Die Arbeiten an den Sicherungsmaßnahmen werden nun auf sieben Tage pro Woche ausgedehnt, zudem werden die entsprechenden Partien verstärkt.

Vorsichtiger Optimismus

Für eine frühere Verkehrsfreigabe zeigte sich Landbauer – ohne einen genauen Termin zu nennen – "vorsichtig optimistisch", "vorausgesetzt, das Wetter spielt mit". Schlechte Witterungsverhältnisse oder unvorhergesehene Ereignisse könnten den Fortschritt naturgemäß behindern, wurde unterstrichen.

Aus dem Archiv: B33 gesperrt: Video zeigt massiven Felssturz im Bezirk Melk

Jedenfalls sei das "absolute Maximum an Arbeitsleistung" nun ausgeschöpft. Fachpersonal sei gefunden worden und stehe bereit. Die Sicherungsarbeiten auf dem Hang seien hoch spezialisiert, gefragt seien daher erfahrene und geschulte Kräfte sowie eingespielte Teams.

6.000 Kubikmeter Gestein

Rund 6.000 Kubikmeter Gestein mit einem Gewicht von etwa 12.000 Tonnen waren am 3. Juni zwischen den Ortschaften Aggsbach-Dorf und Aggstein abgegangen. Der Straßenabschnitt wurde gesperrt, verletzt wurde niemand. Die B33 und der Donauradweg sind nicht passierbar. Zum Ausweichen wurde zunächst ein Shuttlebus eingerichtet, im Juli startete eine Fähre für Radfahrer, die laut ÖAMTC-Angaben noch bis Ende Oktober verkehrt. Für Anrainer wird laut dem Club eine Umleitung durch einen Waldweg geplant, dieser soll zu einer Straße umgebaut werden. Berechtigungskarten sind vorgesehen.

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper