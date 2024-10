Felssturz ging auf Skipiste am Tiroler Pitztaler Gletscher ab

Zu dem Vorfall war es bereits vor rund einer Woche gekommen, bestätigte die Pitztaler Gletscherbahn am Dienstag einen entsprechenden Bericht des ORF Tirol. Verletzt wurde niemand. Die Piste sei vorläufig und bis zur Beendigung der Aufräumarbeiten gesperrt, hieß es. "Wir hoffen, dass wir diese noch im Laufe der Woche abschließen können", teilte der Skigebietsbetreiber mit.

Betroffener Bereich gesperrt

Zu dem Felssturz war es in der Nacht von 21. Oktober auf 22. Oktober in der Nähe der Bergstation Mittelbergjoch gekommen. Nachdem Mitarbeiter diesen in der Früh bemerkt hatten, sei der betroffene Bereich sofort gesperrt und die zuständigen Behörden informiert worden, versicherte der Betreiber.

