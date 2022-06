Fehlende Tablets sollen im September kommen

Was lange währt, wird endlich gut: Rund ein Jahr später als geplant wird die "Digitalisierungsoffensive" der Bundesregierung nun doch zu einem Abschluss kommen. Im Vorjahr wurden Schüler der fünften und sechsten Schulstufe zwar Notebooks und Tablets zur Verfügung gestellt. Allerdings wartet ein Viertel der Kinder nach wie vor auf die Geräte.

Rund 1500 Schüler hatten an der im Herbst 2021 gestarteten Initiative teilgenommen. Die Eltern bezahlen dabei einen Selbstbehalt von 25 Prozent, dafür gehören die Geräte dann den Kindern. Bereits im vergangenen Sommer war aber klar, dass es zu Verzögerungen kommen würde: Die Ausschreibung musste wiederholt werden, dann gab es bei zahlreichen gelieferten Geräten Funktionsmängel.

Nun kündigte Bildungsminister Martin Polaschek (VP) in einem Schreiben an die Schulen eine Lösung an: Die Schülerinnen und Schüler sollen im September einen anderen, höherwertigen Gerätetyp erhalten. Allerdings werden diese Tablet-Typen nur einmalig im September ausgeliefert – bei weiteren Bestellungen müssen die Schulen auf andere Geräte ausweichen. Ab dem Schuljahr 2022/2023 erhalten jedes Jahr Schüler und Schülerinnen der fünften Schulstufe ein kostengünstiges Gerät.