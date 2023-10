Faszinierende Messmethode macht den Mond 40 Millionen Jahre älter

Damit sei der Erdtrabant 40 Millionen Jahre älter als aufgrund der zuvor besten Messungen angenommen, berichtet ein internationales Forschungsteam rund um Jennika Greer von der University of Glasgow in Großbritannien. Entstanden ist der Mond in der frühen Phase unseres Sonnensystems aus den Trümmern des Zusammenpralls der Ur-Erde mit einem marsgroßen Himmelskörper, genannt Theia, der vermutlich überwiegend aus Eis bestand. Dies erklärt, warum das Gestein vom Mond und das Mantelgestein der