Fast 4 Millionen Notrufe vergangenes Jahr bei Polizei eingelangt

Das entspricht einem Rückgang von mehr als zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr mit rund 4,4 Millionen Notrufen. Das Innenministerium gab entsprechende Zahlen am Montag im Vorfeld des "Aktionstags des Europäischen Notrufs" am 11. Februar bekannt. Demnach seien knapp 1,36 Millionen Einsätze im vergangenen Jahr in Folge eines Hilferufs registriert worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Zehn Jahre Haft und Einweisung für Geiselnahme im AMS Gmunden

Rund ein Drittel der Anrufe führe in der Regel zu einem Einsatz der Polizei, hieß es seitens des Ministeriums. Dort wurde darauf verwiesen, dass im vergangenen Jahr "ein Schwerpunkt auf die Streifentätigkeit und Präsenz im öffentlichen Raum" gelegt worden sei. Daher werde eine leichte Steigerung bei den Einsätzen verzeichnet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.