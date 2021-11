Fast 128.000 Menschen kauften Klimaticket

54 Prozent aller Käufer erwarben die Classic Variante ohne Ermäßigung, 29 Prozent ein Jugend-Ticket und 16 Prozent ein Senioren-Ticket. Menschen mit Mobilitätseinschränkungen erwarben außerdem ein Prozent der Early-Bird-Tickets. Ein Großteil der Tickets wurde online gekauft - nämlich 55 Prozent. 39 Prozent erwarben das Ticket an ÖBB-Schalten, sechs Prozent an anderen Schaltern.

"Die Einführung des Klimatickets war ein voller Erfolg und hat auch meine Erwartungen übertroffen. 127.849 Menschen haben während der Early-Bird-Phase ein Ticket gekauft. Das sind 127.849 Klimaschützerinnen und Klimaschützer, die im nächsten Jahr mit jeder Öff-Fahrt im Kampf gegen die Klimakrise aktiv sind. Und das so einfach und bequem wie nie zuvor", so Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) in einer Aussendung.

Ab jetzt reguläre Preise

Seit 1. November kostet das Klimaticket regulär 1.095 Euro; Senioren, alle unter 26 und Menschen mit Behinderung bezahlen 821 Euro. Tickethalter können damit alle öffentlichen Verkehrsmittel in Österreich nutzen. Erhältlich ist es auf www.klimaticket.at sowie bei allen Schaltern von ÖBB, WESTbahn und den teilnehmenden Verbünden.