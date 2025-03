Faschingsanhänger kippte in Kärnten um: 15-Jährige verletzt

Das Mädchen war zusammen mit 14 anderen Maskierten auf einem zum Piratenschiff umgebauten Anhänger unterwegs, als der 26-jährige Lenker am Steuer des davorgespannten Traktors offenbar die Kontrolle verlor. Laut einer Aussendung der Polizei Kärnten fiel der Anhänger um. Bis auf die Jugendliche blieben alle anderen unverletzt.

Der Unfall passierte gegen 9.00 Uhr auf einer Landesstraße in der Gemeinde St. Andrä im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg). Das Fahrzeuggespann war am Weg von St. Georgen im Lavanttal zum Faschingsumzug in Wolfsberg, als der Anhänger umkippte. Zur Bergung des "Piratenschiffs" standen die Freiwilligen Feuerwehren Gemmersdorf und Maria Rojach mit 26 Einsatzkräften im Einsatz.

