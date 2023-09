Falscher "Staatsanwalt" bei Betrugsversuch festgenommen

Das Opfer, eine 67-jährige Kärntnerin aus dem Bezirk Klagenfurt-Land, schöpfte Verdacht, als ihr eine Frau am Telefon erklärte, sie müsse 62.000 Euro Kaution für ihre Tochter hinterlegen, die einen Verkehrsunfall verursacht habe. Die Pensionistin spielte mit, auf den "Staatsanwalt", der die Beute bei ihr abholen wollte, wartete aber bereits die Polizei.

Statt Bargeld, Gold und Schmuck, wie ihr geheißen, packte die 67-Jährige wertlose Sachen zusammen, die einen Wert von 59.000 Euro hätten, wie sie den Tätern vermittelte. Die Tochter verständigte unterdessen die richtige Polizei. Unmittelbar vor der Übergabe des Pakets an den "Staatsanwalt", der sich inzwischen gemeldet hatte, wurde der Verdächtige in der Nähe des Wohnhauses der Pensionistin festgenommen. Er war nicht geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.

