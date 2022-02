Falscher Gis-Kontrollor knöpfte 17-Jährigem "Gebühren" ab

Der angebliche Kontrollor hatte behauptet, alle gebührenpflichtigen Geräte in dessen Wohnung überprüfen zu müssen. Dabei schloss er u.a. das TV-Gerät des 17-Jährigen an seinen Laptop an - wobei er Handschuhe trug. Darauf angesprochen, sagte er, er wolle "keinen Stromschlag" bekommen. Dann kassierte der Mann 130 Euro und verschwand, wie die Polizei mitteilte.

Der Unbekannte hatte zu Mittag an der Tür des Villachers geläutet und sich mit einer Scheckkarte mit dem Schriftzug "GIS-Kontrolle" ausgewiesen. Daraufhin ließ ihn der junge Mann ein. Nachdem der "Kontrollor" den Fernseher an seinen Laptop angeschlossen hatte, erschien am Display ein Betrag in Höhe von 130 Euro als angebliche Gebühr. Der 17-Jährige bezahlte. Im Laufe des Tages fragte er jedoch bei der echten GIS nach. Dort teilte man ihm mit, dass die GIS keine Bargeldbeträge einhebe.

Der Betrüger ist laut Beschreibung zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, hat kurze graue Haare, ein schmales Gesicht und ist von schlanker Statur. Er dürfte etwa 50 Jahre alt sein. Bekleidet war er u.a. mit einer schwarzen Lederjacke und blauen Jeans.