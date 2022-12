"Falsche Polizisten" bedrängten Seniorin tagelang: Festnahme

Am Dienstag warnte die steirische Polizei vor den raffinierten Methoden der Betrüger. Die 73-Jährige wurde am 19. Dezember erstmals telefonisch zur Übergabe von Bargeld gedrängt: Es meldete sich ein "Polizeioberinspektor" und "Polizeinotrufbeamter", dann wurde sie auch noch mit einer "Polizeipsychologin" verbunden. Der Frau wurde vermittelt, dass ihr Vermögen durch eine auf der Flucht befindliche Räuberbande gefährdet sei. Sie sollte ihr Bargeld von der Bank holen und an der Wohnungstür übergeben.

Drei Tage lang wurde die Pensionistin bedrängt, bis sie sich tatsächlich bei ihrer Hausbank eine hohe Bargeldsumme beheben wollte. Aus Sicherheitsgründen war dies jedoch nicht möglich. Daraufhin wurde die Frau misstrauisch und suchte Rat bei Verwandten, die zu einer Anzeige rieten.

Die Beamten reagierten rasch und tricksten die Betrüger aus: Sie konnten bei der fingierten Übergabe den tatverdächtigen 21-jährigen deutschen Staatsbürger festnehmen. Bei den Erhebungen wurde ihm noch ein weiterer Betrugsversuch - zum Nachteil einer 72-jährigen Grazerin - zugeordnet. Er zeigte sich jedoch nicht geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Seit Oktober 2022 handelt es sich um die vierte Festnahme von "falschen Polizisten".

"Bei diesem konkreten Sachverhalt möchten wir auf die Art und Weise der Kommunikation hinweisen. Die Täter pflegten mit ihren Opfern neben dem Versuch, eine sehr amtliche Sprache zu imitieren, manchmal auch einen sehr rüden und manchmal einen zu legeren Umgangston. Auch darauf sollte die Bevölkerung achten und misstrauisch reagieren und verdächtige Vorfälle sofort bei der Polizei unter 133 anzeigen", betonte ein Ermittler des Landeskriminalamtes.

