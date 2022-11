Falsche Anrufe von Interpol: Betrüger in Indien enttarnt

Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein normales Büro voller Schreibtische. Dicht aneinandergedrängt sitzen indische Mitarbeiter vor ihren Computern, über Headsets führen sie Telefonate. Das florierende Geschäftsmodell dieses Büros in Neu-Delhi war allerdings Betrug. Mithilfe von vorgefertigten Skripten tischten die Betrüger ihren Opfern, die tausende Kilometer weit entfernt in Österreich saßen, Lügenmärchen auf und ergaunerten so Millionensummen. Ende September endete der Arbeitstag im Call-Center allerdings abrupt: Indische Ermittler stürmten das Gebäude, nahmen zahlreiche Mitarbeiter fest und beschlagnahmten Beweismaterial sowie 15.000 Euro.

Achtung, Identitätsdiebstahl

Zu verdanken ist das einer internationalen Zusammenarbeit, an der auch das Bundeskriminalamt (BKA) beteiligt war, wie dessen Leiter Andreas Holzer gestern in Wien präsentierte. Im Dezember 2021 hätten die betrügerischen Anrufe in Österreich begonnen. Die Bilanz bis zur Zerschlagung des Call-Centers im September: 1100 Anzeigen und 387 Opfer in Österreich.

Der Ablauf war dabei stets derselbe: Mit computergenerierten Nummern wurden Menschen angerufen und erfuhren von einer Tonbandstimme, dass ihr Name bei Interpol-Ermittlungen aufgetaucht sei. Um mehr Informationen zu erhalten, sollte die "Eins" gedrückt werden – dann erfolgte die Weiterleitung ins Call-Center.

"Ihre Identität wurde gestohlen. Alle Konten, die auf Ihren Namen laufen, werden gesperrt. Europol bietet Ihnen an, Ihr Geld vorübergehend auf ein sicheres Konto zu überweisen", wurde den Opfern erzählt. Um Druck auszuüben, sei auch mit Festnahmen gedroht worden.

Betrüger wurden selbst gehackt

Das Call-Center operierte weltweit, zur Zerschlagung trug ein Österreicher bei, wie Holzer berichtete. Der Mann war nach einem solchen Telefonat zur Polizei gegangen und wurde von einem "Scambaiter" – einer Person, die Betrüger hackt – kontaktiert. Die Ergebnisse des Hackers ermöglichten den Ermittlern, die Betrüger in Neu-Delhi auszuforschen.

"Aktives Hacken und Ausspionieren ist der Polizei nicht erlaubt. Ein EDV-Spezialist, der das privat macht und dann die Polizei verständigt, bringt Ermittlungsergebnisse, die die Polizei legal nicht liefern kann", sagt der Leiter der Betrugsabteilung im Landeskriminalamt Oberösterreich, Gerald Sakoparnig. Er schätzt die Aktion als "herausragenden Erfolg" ein: "Es ist gut, wenn die Bevölkerung sieht, dass die Polizei nicht nur warnt, sondern dass auch operativ gearbeitet wird", sagt er.

Seit der Aushebung des Call-Centers sind laut BKA-Leiter Holzer keine Anzeigen zu falschen "Interpol-Agenten" mehr erstattet worden. Das beschlagnahmte Geld – ein Bruchteil des Schadens – sei den Opfern zurückerstattet worden. Es wurde ein "künftiger Schaden in Millionenhöhe verhindert" sagt Holzer.