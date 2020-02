Falsche Aktenvermerke angelegt: Polizisten wurden freigesprochen

Die Angeklagten – zwei Beamte mit langjähriger Berufserfahrung – waren am 16. September 2018 im Einsatz, als es beim Wiener Fußball-Derby zu einem Platzsturm von Rapid-Anhängern kam. Ein Austria-Fan wollte daraufhin in den Fan-Bereich der gegnerischen Mannschaft vordringen.

Als er abgeführt wurde, beschimpfte der Mann die Beamten und versuchte den Angeklagten zu beißen. Beim Versuch, den Mann zu bändigen, verlor die Gruppe das Gleichgewicht und stürzte auf einen Chefinspektor, der sich dabei schwere Verletzungen zuzog.

Nach der Festnahme des Fußballfans verfasste der Angeklagte einen Amtsvermerk, in dem davon die Rede war, der Austria-Anhänger habe mit seinem Ellenbogen ausgeschlagen und dabei einem Beamten einen heftigen Schlag versetzt, so dass die Gruppe zu Sturz kam. Die mitangeklagte Offizierin legte am folgenden Tag noch ein Schäuferl nach. Sie stellte fest, der Mann habe sich "mit Gewalt gewehrt" und wiederholt gegen die Polizei "losgeschlagen".

Die beschriebenen Szenen wurden von Überwachungskameras in gestochen scharfen Bildern aufgezeichnet, und das Material widerlegte die schriftlichen Feststellungen der beiden Polizisten. "Hätte es das Video nicht gegeben, wäre es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Gefängnisstrafe gekommen", sagte die Staatsanwältin.

Der Richter sah es zwar als erwiesen an, dass die Polizisten die falschen Aktenvermerke angefertigt haben, ging aber davon aus, dass "kein wissentlicher Befugnismissbrauch" vorlag. Die Beamten wurden im Zweifel freigesprochen.

