Im Fall Leonie – die 13-jährige Schülerin aus Tulln soll in Wien Opfer eines tödlichen Sexualverbrechens geworden sein – sind nun alle vier Tatverdächtigen gefasst. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien den OÖN am Donnerstag bestätigte, ist jener 22-jährige Afghane, der per internationalem Haftbefehl gesucht worden war, in London festgenommen worden.