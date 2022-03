Fall Leonie: Vierter Verdächtiger nun auch in Wien

Der zum Tatzeitpunkt 22-Jährige hatte sich nach Auffinden der auf einer Grünfläche abgelegten Leiche aus Österreich abgesetzt und war nach England geflohen. Ende Juli 2021 wurde der gebürtige Afghane in einem Londoner Hotel festgenommen, am Mittwoch dieser Woche wurde er von Großbritannien an Österreich ausgeliefert.

Er wurde bereits einvernommen. Die Staatsanwaltschaft beantragte gestern die Verhängung der Untersuchungshaft, als Haftgründe wurden Flucht- und Tatbegehungsgefahr angeführt.

Das Mädchen war im Juni 2021 in Wien-Donaustadt zu Tode gekommen. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt in diesem Zusammenhang gegen insgesamt vier Afghanen wegen Vergewaltigung mit Todesfolge. Drei mutmaßliche Täter im Alter zwischen 16 und 23 Jahren sind seit Sommer 2021 in Österreich in Haft – zwei davon in Untersuchungshaft. Der 23-Jährige gilt nicht mehr als unmittelbar tatbeteiligt, sitzt aber aufgrund anderer Delikte in Strafhaft.