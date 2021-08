Fall Leonie: Verdächtiger will Altersgutachten anfechten

Diesem Gutachten zufolge sei der Tatverdächtige mindestens 18, möglicherweise sogar 20 Jahre alt. Der von Mathias Burger und Astrid Wagner vertretene Bursch hatte die 13-Jährige gekannt und sich mit ihr am 25. Juni auf der Donauinsel getroffen. Dort sollen die beiden Alkohol getrunken haben, ehe sie sich in die Wohnung eines 18-Jährigen begaben, wo das Mädchen dann unter Drogen gesetzt und von zwei Verdächtigen missbraucht worden sein soll. Nachdem sie das Bewusstsein verloren hatte, wurde das leblose Mädchen auf einer Grünfläche vor der Wohnung abgelegt. Passanten entdeckten am frühen Morgen des nächsten Tages die Leiche. Ein herbeigerufener Gerichtsmediziner ging von Ersticken als kausal für das Ableben aus, ein genaues schriftliche Obduktionsgutachten ist weiterhin ausständig.

"Altersgutachten nicht aussagekräftig"

Ihr Mandant sei 16 und nicht älter, das belege eine Geburtsurkunde, die in beglaubigter Übersetzung vorliege, meinte Verteidigerin Wagner am Mittwoch im Gespräch mit der APA. Das im Akt befindliche Altersgutachten habe ein Allgemeinmediziner erstellt, es sei daher nicht aussagekräftig. "Es wird nötig sein, ihn von einem qualifizierten Gerichtsmediziner mit den entsprechenden Fachkenntnissen untersuchen zu lassen", kündigte Wagner einen dahin gehenden Antrag an.

Unterdessen wurde der Leichnam des Mädchens von der Justiz freigegeben. Das Begräbnis soll dem Vernehmen nach in der kommenden Woche stattfinden. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt im Todesfall der 13-jährigen Leonie gegen insgesamt vier aus Afghanistan stammende Burschen bzw. junge Männer wegen Vergewaltigung mit Todesfolge.