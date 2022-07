Fall Leonie: Tod nach acht Ecstasy-Tabletten

Wie berichtet, wurden drei Beschuldigte zwischen 19 und 23 Jahren wegen Vergewaltigung mit Todesfolge angeklagt. In der Anklage wurden nun nähere Angaben zum Ableben des Mädchens gemacht: Laut Staatsanwaltschaft soll die 13-Jährige eine Ecstasy-Tablette freiwillig genommen haben. In der Wohnung von einem der Männer wurden ihr dann sieben weitere Tabletten verabreicht, die in einem Getränk aufgelöst waren.

Leiche auf Straße abgelegt

Als das Mädchen durch die Drogen nur noch langsam atmete, hätten die Beschuldigten versucht, der 13-Jährigen Tee und Zitrone zu verabreichen und sie kalt abzuduschen. Später trugen sie die Tote aus der Wohnung und legten sie bei einem Baum ab.