Fahrzeugbrände in St. Pölten: Verdächtiger festgenommen

Zuletzt war in der niederösterreichischen Landeshauptstadt in der Nacht auf Samstag ein abgestellter Pkw in Flammen gestanden.

Überprüfungen seien im Gange, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Montag auf Anfrage einen Onlinebericht des "Kurier". Nähere Details wurden vorerst nicht genannt.

Zuletzt war in der niederösterreichischen Landeshauptstadt in der Nacht auf Samstag ein abgestellter Pkw in Flammen gestanden. Verletzt wurde niemand, Brandstiftung wurde vermutet. Insgesamt dürfte die Schadenssumme in die Hunderttausende Euro gehen, berichtete der "Kurier".

Mehr zum Thema Chronik Auto ging in St. Pölten in Flammen auf: Brandstiftung vermutet ST. PÖLTEN. Ein abgestellter Pkw ist in der Nacht auf Samstag in St. Pölten in Flammen aufgegangen. Auto ging in St. Pölten in Flammen auf: Brandstiftung vermutet

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper