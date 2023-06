Fahndungsdruck zu hoch: Verdächtigte stellten sich nach Überfall der Polizei

Sie wurden festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Die zwei Verdächtigen, ein 16-Jähriger und ein 19-Jähriger, sollen ihr Opfer vor dessen Wohnadresse auf der Simmeringer Hauptstraße abgepasst und in seine Räumlichkeiten gedrängt haben. Der Ältere soll sein Opfer daraufhin mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und ihn, unter Beteiligung des 16-jährigen zu erniedrigenden Handlungen gezwungen und gequält haben. Mit mehreren Wertgegenständen des Opfers verließ das Duo dann die Wohnung wieder.

Gegenüber der Polizei gaben die Verdächtigen an, dass sie zwar in der Wohnung gewesen seien, eine Waffe hätten sie jedoch nicht verwendet und auch geraubt hätten sie nichts. Bei den Hausdurchsuchungen an den Wohnadressen der Verdächtigen fand sich das Raubgut dann jedoch sehr wohl, die Tatwaffe fehlte aber. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide in eine Justizanstalt eingeliefert. Ein konkretes Motiv für ihre Taten ist bis dato nicht bekannt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.