Fahndung in Vorarlberg: Mann versuchte Siebenjährige zu missbrauchen

Weil aber eine Passantin des Weges kam, ließ der Mann von dem Kind ab und flüchtete, berichteten am Mittwoch Vorarlberger Medien. Laut Polizei ist eine Fahndung im Gang, aus ermittlungstaktischen Gründen wurden aber keine näheren Angaben zu dem Vorfall gemacht.

Das Kind spielte zu Mittag in einem Garten vor einem Wohnhaus in Feldkirch-Tisis, als sich der Mann näherte. In weiterer Folge soll der Unbekannte versucht haben, die Siebenjährige zu missbrauchen. Er wurde dabei jedoch von einer Passantin gesehen, die sofort Alarm schlug und die Polizei rief. Der Mann ergriff umgehend die Flucht, er setzte sich mit einem Rad in Richtung Schweizer Grenze ab. Eine sofort eingeleitete Großfahndung, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, blieb erfolglos.

