Explosion auf Jacht: Strache soll nach Bootsunfall in Kroatien festsitzen

Seit Donnerstag urlaubte Strache mit seinen beiden ältesten Kinder und zwei weiteren befreundeten Familien auf der 15 Meter langen Jacht in Biograd in Kroatien. Am Sonntag gegen 9.45 Uhr sei auf der Rückfahrt in Richtung Heimathafen in Biograd plötzlich Rauch aus dem Maschinenraum aufgestiegen, wie Strache auf seiner Facebookseite bestätigt.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die Feuerwehr hätte zwei Stunden zum brennenden Boot gebraucht. Mehrere Urlauber aus Slowenien und aus Karpfenberg seien den Verunfallten sofort zu Hilfe geeilt und hätten sie auf ihren Booten in Sicherheit gebracht, bevor die Jacht schließlich explodierte und vollends in Flammen aufging. Die Jacht war nicht mehr zu retten. Sie brannte vollständig aus.

Laut "Kronen Zeitung" sollen die Betroffenen derzeit in Kroatien festsitzen. Allen Österreichern sei vorerst die Ausreise verweigert worden, bis die Brandursache geklärt ist. Strache selbst war am Montag auf APA-Anfrage vorerst nicht erreichbar. Auch der Generalsekretär des Team Strache, Christian Höbart, konnte auf Anfrage keine näheren Angaben zu dem Geschehen machen.

Strache ist für diesen Donnerstag in den Ibiza-U-Ausschuss geladen. Am Dienstag kommender Woche (6. Juli) startet dann Straches Prozess wegen Bestechlichkeit am Wiener Landesgericht, wo es um einen vermuteten Gesetzeskauf im Zusammenhang mit der Privatklinik Wien-Währing geht.