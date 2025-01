Explosion auf Baustelle des Brennerbasistunnels fordert Schwerverletzten

Der Mann wurde schwer verletzt in die Innsbrucker Klinik eingeliefert, er befand sich aber nicht in Lebensgefahr. Der Unfall ereignete sich beim Sprengvortrieb unter dem Siller Berg oberhalb von Innsbruck. Beim Abtransport von Gestein rund eine halbe Stunde nach der Hauptzündung dürfte es zur Detonation von Sprengstoffresten gekommen sein, hieß es.

Polizei und Arbeitsinspektorat ermitteln

Nach der Hauptsprengung werde das Material mit großen Maschinen abtransportiert, dies sei ein "heikler Bereich mit vielen Sicherheitsbestimmungen", sagte ein BBT-Sprecher. Während der Sprengung müsse ein Sicherheitsabstand von mehreren hundert Metern eingehalten werden. Wie es genau zu dem Unfall zwischen den Baulosen Sillschlucht-Pfons und Sillschlucht gekommen war, blieb vorerst unklar und werde noch von Polizei und Arbeitsinspektorat untersucht. Ein Feuer war nicht ausgebrochen.

Der verletzte Mineur wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in die Klinik eingeliefert. Bei dem Unfall wurde, wie im BBT üblich, ein Großaufgebot an Einsatzkräften alarmiert. Mehrere Feuerwehren sowie Rettung und Notarzt rückten an. Rund eineinhalb Stunden nach der Alarmierung wurde der Einsatz beendet, hieß es.

Zwei BBT-Arbeiter starben im Jahr 2024

Im Vorjahr gab es beim Bau des BBT in Tirol zwei tödliche Unfälle. Ein 41-jähriger Gabelstaplerfahrer kollidierte im Mai mit einem Lkw und wurde aus der Fahrerkabine geschleudert. Zwei Monate zuvor wurde ein 57-jähriger deutscher Arbeiter im Baulos Sillschlucht-Pfons von einem Zug erfasst und getötet.

