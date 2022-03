Experte Gartlehner sieht Öffnungen problematisch

Ungeachtet der hohen Fallzahlen sollen ab Samstag weitgehend alle Corona-Schutzmaßnahmen in Österreich fallen. Am Donnerstag verdichteten sich die Hinweise auf einen Rücktritt von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). Ihm soll der Vorarlberger Umweltlandesrat Johannes Rauch (Grüne) nachfolgen. Für den Nachmittag hat Mückstein eine "persönliche Erklärung" angekündigt. Grund für den Rücktritt soll laut Medienberichten sein, dass er über die türkis-grünen Entscheidungen der letzten Wochen in Zusammenhang mit der Corona-Krise "sehr unglücklich" gewesen sein soll. Vor allem die komplette Öffnung am 5. März wollte er demnach nicht mittragen. In einem Statement hatte er am Mittwoch in den beinahe 40.000 Neuinfektionen jedoch noch keinen "Grund zur Beunruhigung" gesehen. "Die für den 5. März geplanten Öffnungen können daher wie vorgesehen stattfinden", hielt er noch am Mittwoch schriftlich fest.

Gartlehner befürchtet Versorgungsengpässe

Angesichts der hohen Infektionszahlen ist die Lage für den Epidemiologen Gerald Gartlehner "ein bisschen beunruhigend", da die Experten erwartet hätten, dass die Zahlen im März deutlich weiter nach unten gehen müssten. Zahlreiche Wissenschafter sehen die Öffnungen ab dem 5. März als zu früh. "Jetzt alles zu öffnen am Samstag, ist genau das Gegenteil von dem, was man epidemiologisch tun würde bei so hohen Infektionszahlen", sagte der Experte im "Ö1-Morgenjournal".

Eine akute Überlastung in den Spitälern werde es nicht geben, wohl aber führe das hohe Infektionsgeschehen in der Bevölkerung dazu, dass auch medizinisches Personal ausfällt. In Kombination mit den steigenden Spitalszahlen kann das "dazu führen, dass es zu Versorgungsengpässen kommt". Bis auf den vulnerablen Bereich, lebensnotwendige Geschäfte und Öffis wird ab Samstag die geltende Maskenpflicht abgeschafft. In den Innenräumen "wäre wichtig, dass das bleibt", sagte wiederum Gartlehner.

Beim Testen sprach er sich für eine Differenzierung aus. Diagnostisches Testen - also für Menschen, die sich krank fühlen, sollte weitergeführt werden. Beim Testen von Gesunden und Asymptomatischen brauche es dringend eine Strategie, die sich auf Hochrisiko- und vulnerable Personen beschränkt, meinte Gartlehner. Auch in den Schulen würde laut dem Experten "zu viel" getestet werden.