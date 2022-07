Experte: Buch für Digitale Grundbildung "voller Fehler"

Ein Experte entdeckte zahlreiche Fehler im Schulbuch "vernetzt", das als Grundlage für den Unterricht dienen soll. Erst Ende Mai stand der damals vorgestellte Stundenplan für das Fach, das ab September in den ersten bis dritten Volksschulklassen und in den Unterstufen als Pflichtgegenstand eingeführt wird, stark in der Kritik.

Nun wies IT-Experte Martin Leyrer in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform Twitter auf Fehler hin, die er in dem Buch gefunden hat. Er führte zahlreiche Beispiele an: So steht in "vernetzt" etwa, dass der Brite Alan Turing 1936 die Turing-Maschine entwickelte und diese im Wesentlichen schon wie heutige Computer gearbeitet habe.

Tatsächlich handelt es sich um ein mathematisches Modell und kein physisches Gerät. Weiters wird das 1989 entwickelte "World Wide Web" als Ursprung des Internets benannt. Dessen Anfänge liegen tatsächlich im Arpanet, mit dem im Jahr 1969 Uni-Großrechner verbunden wurden.

Buch ist in Überarbeitung

"Das Schulbuch spiegelt wider, welchen Stellenwert die IT-Ausbildung in Österreich hat", sagte Leyrer in einem Interview mit dem Internetportal Futurezone. Fehler wie die Gleichsetzung des World Wide Web mit dem Internet seien im Alltag zwar üblich, in einem Schulbuch mit didaktischem und technischem Anspruch jedoch nicht angebracht.

Das Buch werde bereits überarbeitet, sagt Maximilian Schulyok, Geschäftsführer des Bundesverlags. "Das derzeitige Buch basiert auf dem alten Stundenplan, ab dem Jahr 2023 gilt ein neuer, an den ,vernetzt’ ohnehin angepasst werden muss. Wir werden natürlich auf die Rückmeldung eingehen und die Fehler korrigieren", sagt Schulyok.

Bildungsministerium prüft den Fall

Die E-Book-Version werde bis September angepasst, sodass Schülern und Lehrern eine korrekte Version zur Verfügung steht. In die bereits gedruckten Bücher werde ein Blatt eingelegt, das auf die Fehler hinweist. Die aktualisierte Version für den neuen Lehrplan stehe dann zum Schulbeginn 2023 zur Verfügung.

Da das Buch für die "Aktion Schulbuch" von einer Gutachterkommission approbiert wurde, prüft jetzt auch das Bildungsministerium den Fall. In einer Aussendung heißt es, man befinde sich in Gesprächen mit dem Verlag.