Expat-Studie: Ausländische Fachkräfte finden Österreicher unfreundlich

Trotz Top-Werten bezüglich "Reisen und Verkehr" sowie "Umwelt und Klima" reicht es im Ranking nur zum 24. von 52 Plätzen. Am beliebtesten sind bei den 12.000 befragten Expats Mexiko, Indonesien und Taiwan, am unbeliebtesten Hongkong, Neuseeland und Kuwait (52.).

Österreich schneidet in der Umfrage ausgezeichnet in den Bereichen "Reisen und Verkehr" (zweiter Platz), "Gesundheit und Wohlbefinden" (dritter Platz) sowie "Umwelt und Klima" (fünfter Platz) ab. 94 Prozent der Befragten schätzen hierzulande auch die umfangreichen Reisemöglichkeiten, 91 Prozent sind mit dem Angebot des öffentlichen Nahverkehrs zufrieden (73 Prozent im weltweiten Vergleich). 83 Prozent der Befragten bezeichnen die ärztlichen Behandlungen als bezahlbar und mehr als drei Viertel geben an, einen leichten Zugang zur Gesundheitsfürsorge zu haben.

Außerdem gilt Österreich bei Expats als ein ökologisch sauberes Land mit vielen Sportmöglichkeiten und auch die Lebenserhaltungskosten werden als angenehm eingeschätzt - im Index für die persönlichen Finanzen nimmt Österreich Platz 16 von 52 ein. 85 Prozent beschreiben die Wirtschaftslage hierzulande als positiv, immerhin fast jeder zweite Befragte hält auch den Wohnraum für erschwinglich - im Gegensatz zu 39 Prozent im weltweiten Schnitt.

Ein Spitzenplatz wäre für Österreich also durchaus realistisch gewesen - wäre da nicht die "extreme Unfreundlichkeit" der Bevölkerung. Mit Platz 49 im Bereich "Eingewöhnung im Ausland" gehört Österreich zu den weltweit am schlechtesten bewerteten Aufenthaltsländern für Expats. In der Kategorie "Freundlichkeit" belegt die Alpenrepublik den vorletzten Platz. Außerdem finden es Expats schwierig, in Österreich Freunde zu finden.

Österreicher unfreundlich? 41 Prozent sagen „Ja“

41 Prozent beschreiben die ortsansässige Bevölkerung als unfreundlich gegenüber ausländischen Mitbürgern, ein mehr als doppelt so hoher Anteil wie der weltweite Durchschnitt (18 Prozent). 28 Prozent der Befragten fühlt sich in Österreich überhaupt gleich "nicht willkommen" - 16 Prozent im weltweiten Vergleich.

Die Spitzenplätze der "Expat Insider 2022 Studie" belegen Mexiko, gefolgt von Indonesien, Taiwan, Portugal, Spanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Vietnam, Thailand, Australien und Singapur. Die Top fünf heben sich dabei besonders bezüglich der Eingewöhnung im Ausland und der persönlichen Finanzen hervor.

Am wenigsten zufrieden mit ihrem Leben und ihrer Arbeit im Ausland sind Expats in Kuwait (52.), Neuseeland, Hongkong, Zypern, Luxemburg, Japan, Südafrika, der Türkei, Italien und Malta (43.). Kuwait gehört sowohl in jedem einzelnen Index als auch in der Gesamtwertung zu den Ländern, die von Expats weltweit am schlechtesten bewertet werden.