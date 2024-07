Exotische Würgeschlange in Kärnten bei Spaziergang von Hund aufgestöbert

Die Schlange lag laut Informationen des Reptilienzoos Happ im Gras und sonnte sich. Die herbeigerufene Feuerwehr sandte ein Video des Pythons an Helga Happ, die bestätigte, dass es sich um ein ungiftiges Tier handelte. Die Feuerwehrleute fingen die exotische Schlange ein und übergaben sie in die Obhut des Reptilienzoos.

Der Reptilienzoo Happ bietet seit einigen Jahren Schulungen für Feuerwehren im Umgang mit exotischen Reptilien an und hat sich als Anlaufstelle bei Funden etabliert. Bei der in Ebenthal gefundenen Schlange handle es sich um ein erwachsenes Tier, dass schon seit einiger Zeit unterwegs sein dürfte. Die Schlange sei zwar in keiner schlechten Verfassung gewesen, weise jedoch einen entsprechenden Ernährungszustand auf, erklärte Reptilienexpertin Helga Happ. Laut ihren Informationen kann die Schlange nicht aus dem Haus in Drobollach stammen, aus dem vor etwa zwei Wochen 35 verwahrloste Reptilien geborgen wurden.

