Ex-Partner geschlagen, getreten und mit dem Umbringen bedroht: Frau festgenommen

Die Frau hatte um 8 Uhr gegen seine Wohnungstüre in Wien-Favoriten geschlagen und getreten. Als der Mann schließlich öffnete, schlug sie ihm ins Gesicht und drang in die Wohnung ein. Dem 47-jährigen Vater gelang es, sie bis zur Ankunft der Beamten festzuhalten, wobei sie ihn der Polizei zufolge mit dem Hammer am Arm verletzte. Die Beamten nahmen die 27-Jährige vorläufig fest und sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus.

Der Hammer und die beiden Messer wurden sichergestellt. Der Ex-Lebensgefährte und sein Vater kamen mit leichten Verletzungen davon.

