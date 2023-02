Ex-Nationalspieler erschossen: Abschiedsbrief des Täters gefunden

Großaufgebot der Polizei am Tatort in Wien-Simmering

Nach den tödlichen Schüssen auf den ehemaligen Nationalspieler Volkan Kahraman am Mittwoch in der Etrichstraße in Wien-Simmering hat die Landespolizeidirektion Wien weitere Details zu der Bluttat bekannt gegeben. So besaß der 46-Jährige, der den 43-jährigen Kahraman und sich mit einer Faustfeuerwaffe getötet hatte, laut Polizei kein waffenrechtliches Dokument. Angaben zur Herkunft der Waffe gab es bisher noch keine, "das ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen", sagte Polizeisprecher Daniel Fürst.

Die beiden Männer, die gut befreundet gewesen sein sollen, sollen sich in einem Lokal zu einer Aussprache getroffen haben. Als sie das Café verließen, zog der Ältere die Schusswaffe. Die gegen 11.40 Uhr alarmierten Einsatzkräfte sperrten nach dem Eintreffen den Tatortbereich großräumig. Für die Kriminalisten deutet "momentan alles auf eine Eifersuchtstat" hin. Laut Medienberichten soll Kahraman eine Affäre mit der Frau seines Freundes gehabt haben. Deswegen sollen sich die beiden Männer zur Aussprache getroffen haben. Inzwischen soll auch ein Abschiedsbrief des Schützen von der Polizei gefunden worden sein.

Weil es am Mittwoch nach der Tat zu Handgreiflichkeiten und Wortgefechten zwischen Angehörigen der beiden Toten gekommen war, ließ die Polizei die Häuser der beiden Familien durch die WEGA und die Bereitschaftseinheit bewachen. "Das ist jedoch die Regel in solchen Fällen", sagte Fürst.

