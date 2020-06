Ex-Kanzlerin Bierlein wurde betrunken am Steuer erwischt

Medienberichten zufolge hatte ein Alko-Test in der Nacht auf Donnerstag einen Wert über 0,8 Promille ergeben. Die frühere Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes war nach einem Lokalbesuch in Wien von der Polizei in ihrem Auto angehalten worden. Bierlein zeigte sich auf Anfrage betroffen: "Es tut mir aufrichtig leid", wird sie in der Aussendung zitiert.

