Ex-Kanzlerin Bierlein wurde betrunken am Steuer erwischt

Medienberichten zufolge hatte ein Alko-Test in der Nacht auf Donnerstag einen Wert über 0,8 Promille ergeben. Die frühere Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes war nach einem Lokalbesuch in Wien von der Polizei in ihrem Auto angehalten worden. Bierlein zeigte sich auf Anfrage betroffen: "Es tut mir aufrichtig leid", wird sie in der Aussendung zitiert.

"Jedem kann ein Fehler passieren"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will seiner Vorgängerin keine Vorwürfe machen. "Jedem kann ein Fehler passieren. Wer nie einen Fehler gemacht hat, der werfe den ersten Stein", sagte Kurz am Freitag auf eine entsprechende Frage in Wien.

Er schätze Bierlein, sie habe "Großes für unsere Republik geleistet, sowohl als Verfassungsrichterin und Präsidentin des Gerichts als auch als Übergangsbundeskanzlerin", betonte Kurz.

