Ex-Freundin niedergestochen: "Sie hat sehr viel Glück gehabt"

Er hatte 2020 in seiner ursprünglichen Heimat die um drei Jahre jüngere Frau kennen gelernt, 2022 zog sie zu ihm nach Wien. Ein Jahr später hatte sie genug von dem trinkfreudigen Mann, der flaschenweise Wodka trank und dann aggressiv wurde, wie die 56-Jährige erklärte.

Mit dem Tod bedroht

Ihren Angaben zufolge bedrohte sie der Angeklagte erstmals in Oktober 2023 mit dem Tod, als sie sich nicht mehr zu ihm ins Bett legen wollte. Er soll ihr dabei ein Messer gegen den Unterleib gedrückt haben, um seine Drohung zu untermauern. Sie erklärte darauf die Beziehung für beendet, blieb jedoch gemeinsam mit ihrem 18-jährigen Sohn aus einer vorangegangenen Beziehung in der Wohnung des 59-Jährigen, weil sie vorerst keine andere Bleibe fand.

Anfang März gab es dann einen weiteren Polizeieinsatz, nachdem es erneut zu Gewalttätigkeiten gekommen war. Der 59-Jährige wurde von der Polizei weggewiesen, die Frau erwirkte in weiterer Folge ein Annäherungs- und Betretungsverbot. Am 21. März wurde dem Mann von der Polizei eine Einstweilige Verfügung in die Hand gedrückt, die sich die 56-Jährige bei Gericht besorgt hatte. Er musste die Wohnung verlassen.

Motiv? "Das ist kompliziert"

Eine Stunde später kam er allerdings wieder zurück, um - wie er nun einem Schwurgericht darlegte - das Gespräch zu suchen. Weshalb er ihr - laut Anklage mit den Worten "Du Hure, jetzt ist mir alles egal" - das Messer in die Seite gestoßen habe, könne er nicht mehr sagen. Er habe einen "Filmriss" aufgrund des zuvor konsumierten Alkohol, machte der Angeklagte geltend. Nach seiner Festnahme hatte der Mann auf die Frage nach dem Motiv angegeben: "Das ist kompliziert."

Nach Darstellung der 56-Jährigen wollte der Angeklagte ein zweites Mal zustechen, wurde daran aber von ihrem Sohn gehindert, der ihr zu Hilfe kam. Die beiden konnten dem Angreifer das Messer entwinden und die Polizei alarmieren.

Keine Organe beschädigt

"Sie hat sehr viel Glück gehabt. Sie war nicht ein Mal schwer verletzt", stellte die Staatsanwältin fest. Die Klinge sei ins Fettgewebe eingedrungen, habe aber keine Organe oder Blutgefäße beschädigt. Dessen ungeachtet beharrte die Anklägerin auf dem inkriminierten Tötungsvorsatz: wer jemandem ein Messer kräftig in die Leiste steche, nehme das Ableben der verletzten Person zumindest billigend in Kauf.

