Ex-Frau fast erstochen: "Ich wollte sie nur erziehen"

Anfang Jänner tauchte eine Frau (42) bei der Polizei in Wien-Floridsdorf auf, um gegen ihren Ex-Mann, einen 47-jährigen Türken, Anzeige zu erstatten, weil sie sich von ihm bedroht fühlte. Auf dem Heimweg soll er die Frau brutal niedergestochen haben. Elf Stiche, fünf davon in den Bauch.

Ein zufällig anwesender Arzt übernahm die Erste Hilfe. Die Frau verlor mehr als eineinhalb Liter Blut. Dem gerichtsmedizinischen Gutachten von Christian Reiter zufolge wäre sie ohne rasche notärztliche Hilfe verblutet.

Gestern musste sich der Türke, der seit 20 Jahren in Österreich lebt, in Wien wegen versuchten Mordes verantworten. Er wurde für schuldig im Sinne der Angeklagten befunden, der Wahrspruch der Geschworenen fiel einstimmig aus. Der Mann wurde zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt, das Urteil ist nicht rechtskräftig.

"Sie werden heute einen Angeklagten sehen, der ein Musterbeispiel eines Patriarchen ist", sagte die Staatsanwältin eingangs in ihrem Plädoyer in Richtung Geschworene. Wie recht sie hatte. "Ich wollte sie damit (mit den Messerstichen, Anm.) erziehen", sagte der Angeklagte aus. "Ich wollte sie nur unterrichten, dass sie sich so nicht verhalten soll." Er habe das Opfer "nur erschrecken" wollen.

Auf den Vorhalt des Richters, dass die Frau vier Operationen über sich ergehen lassen musste und nur knapp überlebte, behauptete der Angeklagte: "Ich möchte dem Arzt danken, der ihr geholfen hat." Auf die Frage, warum er nicht die Rettung verständigt hatte, sagte er: "Ich habe die Telefonnummer nicht gewusst." Danach beschwerte er sich noch: "Meiner Frau wird mehr Achtung geschenkt als mir." Das alles sei ein Komplott gegen ihn.

Auf die Frage der Beisitzerin, ob er das Recht einer Frau akzeptiere, sich scheiden zu lassen, meinte er klar: "Nein!" Die Frau hatte den Türken 2003 auf Bitten ihrer Eltern geheiratet, weil die in Österreich geborene Frau außereheliche Beziehungen geführt und ein außereheliches Kind bekommen hatte, das der Mann dann adoptierte. Kurz nach der Hochzeit habe der Mann laut Staatsanwältin "gezeigt, wo es langgeht". Die Frau habe keine Röcke anziehen dürfen und musste ein Kopftuch tragen, sodass sie ihren erlernten Beruf als Zahnarzthelferin aus hygienischen Gründen nicht mehr ausüben konnte und in einem Callcenter arbeitete. Das Paar bekam zwei weitere Kinder, die bald Angst vor ihrem Vater hatten.

"Bin ein liebender Vater"

"Ich bin ein liebender Vater", meinte hingegen der Beschuldigte. Seine Ex-Frau sei schuld, "sie hat die Beziehung zwischen Vater und Kindern zerstört". 2019 reichte die 42-Jährige schlussendlich die Scheidung ein, was der Mann aber nicht akzeptierte. Er zog erst viele Monate später aus der gemeinsamen Wohnung aus, als die Frau ihm eine Notwohnung organisierte. Immer wieder lauerte er der Familie auf, beobachtete sie, wenn sie das Haus verließ.