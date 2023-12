EuroMillionen - Jackpot mit 240 Millionen Euro geht nach Österreich

Der Glückspilz spielte seine Tipps auf der Spieleplattform win2day.at, wie die Österreichischen Lotterien in der Nacht auf Samstag mitteilten. 20 Tipps hatte der bzw. die Glückliche ins Rennen geschickt - im letzten der abgegebenen Tipps fanden sich die "5 plus 2 Richtigen".

Bei den 240 Millionen Euro handelt es sich in mehrfacher Hinsicht um einen Rekord: Es ist die höchste jemals ausgespielte Europot-Summe, der höchste jemals erzielte Einzelgewinn bei EuroMillionen und damit auch der höchste Gewinn, der jemals in Österreich bei EuroMillionen erzielt werden konnte. Ein Rekord ist laut den Österreichischen Lotterien auch, dass der Europot, der erste Gewinnrang bei Euromillionen, in Österreich heuer bereits dreimal geknackt wurde. Nach dem Sologewinn vom Freitag gibt es allein in diesem Jahr bereits 40 EuroMillionen-Millionäre in Österreich.

Mitte September hatte ein Spielteilnehmer aus dem Hausruckviertel mit einem Normalschein gemeinsam mit einem Engländer den Europot geknackt und 27,5 Millionen Euro gewonnen. Zuvor gelang es im August 38 Glücklichen mit einem XL-Anteilsschein, gemeinsam den damals 72 Millionen Euro schweren Europot zu knacken.

