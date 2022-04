Wenn es am Himmel knallt: Eurofighter-Piloten trainieren Überschallflüge

Wie das Verteidigungsministerium informierte, sind die Flüge ab kommendem Montag, 25. April, bis Freitag, 6. Mai, geplant. An den Wochentagen wird zwischen acht und 16 Uhr beinahe im gesamten Bundesgebiet trainiert - auch über Oberösterreich. Die Ballungsräume sowie die Bundesländer Tirol und Vorarlberg seien nicht betroffen. "Um den Geräuschpegel möglichst gering zu halten, wird in über 12.500 Metern Höhe geflogen", teilte das Ministerium mit.

Die Bundesheer-Piloten üben Abfangmanöver mit einer Geschwindigkeit ab 1200 km/h. Nähert sich ein Eurofighter diesem Tempo, so kommt es zu Stoßwellen am Flugzeug. Diese können am Boden als Knall wahrgenommen werden. Dessen Lautstärke ist unter anderem von Flughöhe, Geländestruktur und Wetterlage abhängig. Die genauen Fluggebiete legt das Ministerium gemeinsam mit der zivilen Flugsicherung fest.