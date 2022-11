Etwas mehr als 3.000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 327,8 Fälle je 100.000 Einwohner. Die Zahl der laborbestätigten aktiven Fälle sank auf 46.610, das ist ein Rückgang von fast 27 Prozent in einer Woche.

Ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 wurde in den vergangenen 24 Stunden registriert, innerhalb von sieben Tagen wurden 34 derartige Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 21.037 Tote in Österreich gefordert.

1.209 Patienten im Krankenhaus

Im Krankenhaus liegen Stand Sonntagvormittag 1.309 Infizierte, zwei Personen weniger als am Vortag. Binnen einer Woche gab es hier einen Rückgang um 673. 85 Menschen werden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl veränderte sich seit gestern nicht und ist innerhalb einer Woche um 15 Patientinnen und Patienten zurückgegangen.

Die Positivrate 109.900 PCR-Tests vom Samstag lag mit 5,4 Prozent unter dem Schnitt der vergangenen Woche. Hier lieferten 5,9 Prozent der durchgeführten Tests ein positives Ergebnis.

In Oberösterreich meldete der Landeskrisenstab am Sonntag 495 neue Corona-Fälle.