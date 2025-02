Essenszusteller stoppte Messerstecher - „Ich bin auf ihn losgefahren“

Mit seinem beherzten Einschreiten konnte Allaaeddin Alhalabi womöglich noch Schlimmeres verhindern. Er war am Samstagnachmittag gerade für den Lieferdienst Foodora in Villach unterwegs, um eine Bestellung in der Lederergasse abzuholen, als er auf der Draubrücke zwei verletzte Personen und viel Blut sah. An der Kreuzung zur Lederergasse bemerkte er einen Mann mit einem Messer. Der 42-Jährige reagierte geistesgegenwärtig. „In diesem Moment habe ich nicht nachgedacht. Ich bin einfach mit meinem Auto auf ihn losgefahren, um ihn zu stoppen“, sagt der Essenszusteller, der wie der Täter aus Syrien stammt.

Auf Auto eingeschlagen

Unter den anwesenden Zeugen sei zunächst Panik ausgebrochen. „Mehrere Menschen haben plötzlich auf mein Auto eingeschlagen. Sie dachten wohl, dass ich einen Anschlag vorhabe.“ Deshalb habe er den Wagen versperrt und die Polizei gerufen. Um 15.57 Uhr – sieben Minuten nach dem ersten Notruf – traf die Exekutive am Ort des Geschehens ein und nahm den Messerangreifer fest. „Nach dem jetzigen Stand der Dinge hat das Eingreifen des 42-Jährigen dazu beigetragen, dass der Täter so schnell verhaftet werden konnte“, sagte Polizeisprecher Rainer Dionisio.

Was in ihm vorgegangen ist, als er zum Tatort kam, schilderte Allaaeddin Alhalabi im Gespräch mit der Kleinen Zeitung: „Ich habe sehr an meine Kinder gedacht. Der Bub, der dort am Boden gelegen ist, hat ja auch Eltern, einen Vater und eine Mutter, das war sehr schlimm für mich.“

Die Wut, die die islamistische Tat in der österreichischen Bevölkerung ausgelöst hat, kann er nachvollziehen. Gleichzeitig beschäftigt ihn, dass der Messerangreifer ein Landsmann ist. „Natürlich habe ich jetzt Sorge, dass die Menschen Schlechtes über uns denken, aber wir sind nicht so. Er ist nur einer von tausenden Syrern in Österreich“, sagt der 42-Jährige. „Ich wünsche mir sehr, dass die Leute sehen, dass wir einfach hier sind, um mit unseren Kindern und Familien in Ruhe zu leben.“

„Jeder hätte so gehandelt“

Als Held sieht sich Alhalabi nicht. Er selbst ist sich sicher, dass jeder an seiner Stelle so gehandelt hätte. Viele Menschen drückten bereits ihre Dankbarkeit für sein mutiges und schnelles Handeln aus, so auch der Villacher Stadtsenat: „Großer Dank gilt auch dem Mann, der Schlimmeres verhindert hat“, heißt es.

