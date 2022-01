Eskalation an der Grenze: Schlepper schoss auf vier Bundesheer-Soldaten

Auf Soldaten, die an der burgenländischen Grenze zu Ungarn im Assistenzeinsatz standen, schoss gestern ein mutmaßlicher Schlepper in der Gemeinde Eberau. Laut Verteidigungsministerium hatten Soldaten am Grenzübergang Bildein versucht, den Fahrzeuglenker für eine Kontrolle zum Anhalten zu bewegen. Dieser stieg jedoch aufs Gas und durchbrach die Kontrollstelle.

Die Grenzsoldaten verständigten eine mobile Streife des Bundesheeres, die das Fahrzeug mit ungarischem Kennzeichen wenig später auf einem Acker stehend aufspürte. Der Lenker dürfte das Heeresfahrzeug erkannt haben und versuchte, zu fliehen. Die Reifen seines Autos gruben sich in die Erde ein, sodass es stecken blieb.

Daraufhin sprangen die Flüchtlinge sowie einer der beiden Schlepper aus dem Fahrzeug. Dieser floh in Richtung der Grenze davon und schoss dabei auf die Soldaten. Sie und die Flüchtlinge blieben unverletzt. Der Mann war gestern zu Redaktionsschluss weiterhin flüchtig, laut Polizei lief die Fahndung auf Hochtouren.

"Neue Strategie der Schlepper"

Die Flüchtlinge, zwölf Afghanen, wurden aufgegriffen, sie suchten um Asyl an. Jener mutmaßliche Schlepper, der im Fahrzeug blieb, wurde festgenommen. Er stammt ebenso aus Moldawien wie der Flüchtige, der laut Ermittlungsergebnissen 26 Jahre alt ist.

Die vier attackierten Soldaten stammen aus der Steiermark und Kärnten. Insgesamt stehen derzeit 750 Soldaten an der ungarischen Grenze im Einsatz, darunter auch einige Oberösterreicher.

In den vergangenen Monaten kam es an der burgenländisch-ungarischen Grenze zu mehreren Vorfällen mit Schleppern. Erst am 6. Jänner schossen ungarische Polizeibeamte nahe Neckenmarkt auf ein mutmaßliches Schlepperfahrzeug. Der Lenker war auf die Soldaten am Grenzübergang zugerast. 30 Migranten sprangen in Österreich aus dem Laster, der Lenker floh.

"Der gestrige Vorfall verdeutlicht, dass die Maßnahmen der Schlepper und die damit verbundene Kriminalität neue Dimensionen erreicht haben. Ich bin froh, dass die eingesetzten Soldaten unverletzt geblieben sind", sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP). Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SP) forderte angesichts der Schlepperkriminalität "die Auslagerung von Asylverfahren in Verfahrenszentren außerhalb Europas". Laut Gerald Tatzgern, Experte des Bundeskriminalamts, hat sich die Vorgehensweise der Schlepper zuletzt geändert: "Fahrer werden angewiesen, sich Anhaltungen durch die Polizei zu entziehen, das heißt, Straßensperren nicht zu beachten." Es erhärte sich auch der Verdacht, dass die Fahrer von Begleitfahrzeugen bewaffnet seien.

Die Freiheitlichen kritisierten die Bundesregierung. Diese sei "nicht fähig, unser Land vor illegaler Migration zu schützen", sagte FP-Wehrsprecher Reinhard Bösch.