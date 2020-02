"Bekennen Sie sich schuldig?", fragte die Salzburger Richterin Gabriele Glatz die junge angeklagte Mutter. Die 25-jährige türkische Staatsbürgerin nickte, mit Tränen in den Augen. Die Beschuldigte musste sich gestern wegen grob fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Laut Anklage ließ die Frau im Dezember 2018 ihre 15 Monate alte Tochter unbeaufsichtigt in der Badewanne. Das Kleinkind ertrank vor den Augen ihrer beiden kleinen Geschwister, die zusammen in der Wanne geplanscht