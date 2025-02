Ertappt: Ladendieb schlug in Wien Detektiv nieder

Zuvor wurde der Slowake auf frischer Tat beim Diebstahl erwischt. Als dieser das Bekleidungsgeschäft im Bahnhof-Einkaufszentrum mit mehreren unbezahlten Kleidungsstücken verlassen wollte und ihn der Detektiv stellte, kam es zum tätlichen Übergriff, berichtete die Wiener Polizei am Sonntag.

Als Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten beim Tatort ankamen, erwartete sie der Ladendetektiv mit blutender Nase sowie Prellungen und Abschürfungen im Gesicht. Er gab an, dass als er den Mann stellte, dieser die gestohlenen Gegenstände habe fallen lassen, ihm einen Schlag gegen die Brust versetzt und dann mehrmals mit der Faust ins Gesicht und auf den Kopf geschlagen habe.

Aufenthaltsverbot in Österreich

Ein herbeigeeilter ÖBB-Sicherheitsmann hielt den Slowaken fest. Dieser war zum Teil geständig und ist laut Polizei bereits mit einem Aufenthaltsverbot in Österreich belegt gewesen. Der junge Erwachsene wurde vorläufig festgenommen, wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und Körperverletzung angezeigt sowie nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Der Ladendetektiv wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und danach in häusliche Pflege entlassen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.