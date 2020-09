Erstmals seit fünf Monaten wieder mehr als 400 Neuinfektionen

403 Fälle sind in Österreich in den letzten 24 Stunden gemeldet worden. Allein in Wien sind 203 bestätigte Coronavirus-Infektionen neu dazugekommen. Damit wurden in der Bundeshauptstadt mit Stand Donnerstag, 8.00 Uhr, bis dato 8.420 positive Testergebnisse registriert, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt mit. Außerdem mussten bereits vor dem offiziellen Schulstart am Montag eine Handvoll Schüler in Quarantäne.

Dabei geht es um sechs Kids der Vienna International School (VIS). In der englischsprachigen Privatschule in der Donaustadt läuft der Unterricht nämlich bereits seit Beginn dieser Woche. Nach einem am Mittwoch gemeldeten positiven Fall wurden sechs Schüler in eine zehntägige Quarantäne geschickt, informiert die VIS auf ihrer Homepage. Ansonsten laufe der Schulbetrieb normal weiter. Die Chance einer Infektion anderer Schüler oder Lehrer sehr durch die strikte Maskenpflicht an der Schule gering, versichert man.

Mehr Zahlen und Daten: Alle aktuellen Corona-Zahlen in Österreich und auf der ganzen Welt

