Erstmals seit Jänner weniger als 10.000 Neuinfektionen

Damit wurden am Montag erstmals seit rund drei Monaten weniger als 10.000 positive Tests eingemeldet, am 8. Jänner waren es 7.405 gewesen. Die Spitalsauslastung wuchs um zwei belegte Betten auf 2.497, ging aber innerhalb einer Woche um 473 Betroffene zurück. 16 weitere Covid-Tote bedeuten 16.242 Opfer seit Pandemiebeginn, geht aus den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium hervor.

Der Schnitt der täglichen neuen Fälle in der vergangenen Woche sank auf 13.680 Fälle und die Sieben-Tage-Inzidenz auf 1.066 je 100.000 Einwohner. Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich fast vier Millionen bestätigte Ansteckungen gegeben, 3.995.418 waren es bis Montag (Stand 9.30 Uhr), bei einer erwartbaren hohen Dunkelziffer.

Eine Infektion überstanden haben bisher 3.799.939 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden galten 20.823 als wieder virusfrei. Allein innerhalb der vergangenen sieben Tage sind aber auch 240 weitere Menschen im Land am oder mit dem Coronavirus gestorben. Mit Montag gab es in Österreich 179.237 aktive Fälle, 12.806 weniger als am Tag zuvor.

206 von insgesamt 2.497 Spitalspatienten wurden zum Wochenstart intensivmedizinisch betreut. Diese Zahl stieg seit Sonntag um 15 Schwerstkranke und ging innerhalb einer Woche um 20 Patienten zurück.

Der niedrigen Zahl der Neuinfektionen stand eine für Montag übliche niedrige Testzahl der vergangenen 24 Stunden gegenüber. 91.634 PCR-Tests wurden eingemeldet, im Tagesschnitt der vergangenen Woche waren es rund 280.000. Die Positiv-Rate von Sonntag auf Montag betrug 8,8 Prozent, die der Vorwoche 4,9 Prozent.

Auch die Zahl der Impfungen war gering. 508 Stiche wurden am Sonntag durchgeführt, so wenig wie seit Beginn der Verabreichungen um den Jahreswechsel 2020/21 nicht mehr. Davon waren nur 25 Erststiche sowie 67 Zweit- und 416 Drittimpfungen. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 6.818.418 Personen zumindest eine Impfung erhalten. 6.176.509 Menschen und somit 68,8 Prozent der Einwohner verfügen über einen gültigen Impfschutz. Fast 20.000 Personen ließen ihr Impfzertifikat jedoch in der Vorwoche ohne eine erforderliche Auffrischung auslaufen.